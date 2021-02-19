Михеев: Официального обращения от сотрудников общепита губернатору не поступало

Официального обращения от сотрудников общепита по работе в ночное время губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову не поступало, сообщил председатель комитета по инвестициям и экономическому развитию Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 19 февраля.

По его словам, после ковидного оперштаба и ослабления ограничительных мер, связанных с графиком работы кафе и ресторанов Пскова, поступил только комментарий в Instagram-аккаунт главы региона. Однако, официальных обращений ни в профильный комитет, ни губернатору не было.

Также Андрей Михеев заметил, что речь в этой жалобе шла не о традиционном общепите, а о ночных заведениях: клубах и дискотеках.

«Но нужно понимать, мы находимся в рамках второй волны коронавируса, ограничения снимаются по тому же принципу, что и во время первой волны. Сфера развлечений является самой последней в списке по снятию ограничений», – пояснил Михеев.