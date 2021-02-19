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Общество

Михеев: Официального обращения от сотрудников общепита губернатору не поступало

19 февраля 2021 года, 18:16

Официального обращения от сотрудников общепита по работе в ночное время  губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову не поступало, сообщил председатель комитета по инвестициям и экономическому развитию Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 19 февраля.

Михеев: Официального обращения от сотрудников общепита губернатору не поступало

Фото Псковского агентства информации

По его словам, после ковидного оперштаба и ослабления ограничительных мер, связанных с графиком работы кафе и ресторанов Пскова, поступил только комментарий в Instagram-аккаунт главы региона. Однако, официальных обращений ни в профильный комитет, ни губернатору не было.  

Также Андрей Михеев заметил, что речь в этой жалобе шла не о традиционном общепите, а о ночных заведениях: клубах и дискотеках.

«Но нужно понимать, мы находимся в рамках второй волны коронавируса, ограничения снимаются по тому же принципу, что и во время первой волны. Сфера развлечений является самой последней в списке по снятию ограничений», – пояснил Михеев.

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