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Экономика

Площадкой «Моглино-3» заинтересовалась группа компаний, создающая дата-центры

19 февраля 2021 года, 18:02

Группа компаний «Фокс», создающая дата-центры, заинтересовалась площадкой особой экономической зоны «Моглино-3», рассказал председатель комитета по инвестициям и экономическому развитию Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 19 февраля.

Площадкой «Моглино-3» заинтересовалась группа компаний, создающая дата-центры

Фото Псковского агентства информации

 «Моглино-3» разрабатывается в Дедовичском районе рядом с Псковской ГРЭС. «Эта площадка интересна тем резидентам, проекты которых предполагают большое энергопотребление - рядом ГРЭС, у которой мощность 440 МВт. Обсуждается возможность, как использовать её для реализации энергоемких инвестиционных проектов», - отметил Андрей Михеев.

По его словам, дата-центры потребляют большие электрические мощности. При этом группа компаний «Фокс» уже имеет опыт реализации проектов в Иркутской области, Красноярском крае и Башкирии.

Гость эфира подчеркнул, что площадка в Дедовичском районе является перспективной. Однако, необходимо решать вопрос с подготовкой инфраструктуры «Моглино — 3».

«Для этого необходимо Правительству РФ показать потенциальных инвесторов, вложиться в проекты, реализовать. Правительство оценивает планы, смотрит, будут ли эффективно использованы средства на инфраструктурную подготовку этих площадок, - заявил Сергей Михеев. - Решаем сейчас задачи, поиск источник финансирования на инфраструктурную подготовку площадки и параллельно тех инвесторов, которым интересна площадка и которые готовы вкладываться в ее развитие».

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