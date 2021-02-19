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Общество

Шума от разгрузки товаров в «Магните» на улице Никольской в псковской Родине больше не будет

19 февраля 2021 года, 17:21

Шум от разгрузки товаров в магазин «Магнит» на улице Никольской в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района больше не будет мешать жильцам дома, в котором размещается торговая точка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе розничной сети «Магнит», администрация магазина обратила внимание «на комментарии жителей в социальных сетях на разгрузку товаров».

«Планируется, что в ближайшее время сроки доставки будут изменены на комфортные», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что о жалобах псковичей на шум от супермаркета администрация торговой сети узнала после случая, когда один из жильцов дома, семья которого не могла спать из-за работающего датчика сигнализации, заварил вход в складское помещение. Конфликт был урегулирован в гражданско-правовом поле. «У жителя дома была жалоба на датчик пожарной сигнализации, который издавал неприятный для него звук. Сегодня технические специалисты решили вопрос с датчиком и системой. Компания не имеет претензий к жителю, он со своей стороны также не имеет жалоб к работе магазина», - пояснили в пресс-службе розничной сети.

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