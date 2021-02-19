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Происшествия / Правосудие

За организацию занятия проституцией жительницу Острова приговорили к четырем годам тюрьмы

19 февраля 2021 года, 16:27

К 4 годам колонии приговорили жительницу Острова за организацию занятия проституцией, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Осужденная организовала в Острове бордель и обманом вовлекла в занятие проституцией девушек. Некоторые пострадавшие оказались в секс-рабстве из-за долгов, другие – из-за уговоров и обещаний.

Девушек островичка удерживала, используя различные формы и методы принуждения. Сбежавших она разыскивала и заставляла вернуться в проституцию.

В отношении сутенерши были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией), пункту «а» части 2 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенное с применением насилия), части 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней) и пунктам «б», «в» части 2 статьи 241 (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, с применением насилия, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетней).

Островский городской суд  признал женщину виновной в совершении указанных преступлений. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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