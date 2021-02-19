91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

Большая часть заболевших - 33 пациента - выявлены в Пскове (всего 11 тыс. 280). 12 инфицированных добавилось в Плюсском районе (всего 442), 8 – в Себежском (всего 446) и 6 – в Великих Луках (всего 5 тыс. 588). По 5 случаев коронавируса диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 624), Невельском (всего 1 тыс. 262) и Стругокрасненском (всего 299) районах, по 4 – в Бежаницком (всего 286) и Дновском (всего 287). В Печорском районе (всего 591) заболели 3 человека, а в Великолукском (всего 726) и Гдовском (всего 422) – по 2. В Куньинском (всего 278) и Порховском (всего 983) районах выявили по 1 ковидбольному.

За минувшие сутки из псковских медучреждений после COVID-19 выписали 134 человека. С начала пандемии от этого заболевания излечились 20 тыс. 173 пациента.

Умерли 163 человека. В частности, два погибших жителя Псковской области добавились в ковидстатистику 18 февраля.