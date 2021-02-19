Псковичи могут проголосовать за экорекламу, которая появится на улицах города

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе общественной организацией «Чудской проект», авторы экологических рисунков и постеров — это участники открытого конкурса «Экореклама-60». Целью этого мероприятия было напомнить жителям и гостям региона о необходимости бережного, ответственного отношения к окружающей природе.

Конкурсантам были предложены 4 темы на выбор: экологически ответственное отношение к воде, к энергопотреблению, к твердым коммунальным отходам, а также любая другая актуальная проблема региона. Всего с конца 2020 до начала 2021 года свои работы прислали 78 участников от 14 лет и старше. Из них только 21 работа попала в шортлист.

Организаторы голосования отмечают, что можно выбрать любое количество понравившихся работ. После голосования, финалисты будут дополнительно рассмотрены Оргкомитетом конкурса с целью последующего размещения на информационных щитах.

Псковский областной конкурс экологических рисунков и постеров «Экореклама-60» был проведен при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Содействие мероприятию оказали Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и Общественная палата региона.