На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась установка оборудования

«Готовность объекта очень высокая, сейчас все строительные работы выполнены, идет установка спортивного оборудования и останется нанести резиновое покрытие на синтетические беговые дорожки. Я очень доволен тем, что в ближайшее время стадион заработает» – рассказал Александр Братчиков.

В ходе визита главе администрации Пскова показали стадион, а также внутренние помещения зданий, спортивные трибуны и подтрибунные помещения.

Как уточнил руководитель проекта Юрий Стрелков, в большой трибуне расположился легкоатлетический манеж, под трибунами - раздевалки футболистов и все, что связано с футболом. На втором этаже появились два тренажерных зала, а на третьем – залы для борьбы и аэробики. Еще два спортивных зала расположились во второй трибуне.