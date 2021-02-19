Заброшенные здания в Пыталово планируется «оживить» с помощью стрит-арта

В Пыталово разрабатывают проект по благоустройству заброшенных зданий с помощью стрит-арта. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на автора идеи - преподавателя филиала Островского многопрофильного колледжа Валентину Логинову, в рамках проекта в райцентре планируется украсить граффити как минимум четыре здания. «С администрацией мы связались: нам разрешили раскрасить один забор и два здания. Но они деревянные, и мы пока не знаем, что с ними можно сделать. Также на территории колледжа есть гараж, который можно использовать для этого», - пояснила Валентина Логинова.

В Пыталово Валентина Логинова хочет реализовать проект, похожий на «Формулу искусства», «когда проводится конкурс эскизов среди местных жителей и затем эти рисунки переносят на здания в городе». Как отмечает автор проекта, в районном центре много заброшенных зданий, которые не используются и выглядят достаточно пессимистично. «И когда читала отзывы в интернете, что администрация ничего не хочет делать с этими зданиями и они стоят никому не нужные, возникла идея: почему бы эти здания не сделать хотя бы красивыми - раскрасить их, и чтобы в этом процессе участвовали и жители города», - отметила девушка.

Реализацию проекта планируется начать осенью. Готовых эскизов для граффити пока нет. «Мы хотели бы провести конкурс эскизов среди горожан. Проводить его планируем онлайн. Была идея реальной выставки, но это очень энергозатратно, плюс еще пандемия... При выборе работ будем учитывать голоса, но и уместность эскиза. Администрация города тоже будет принимать решение по этим вопросам», - рассказала Валентина Логинова.