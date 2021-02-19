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Происшествия

Авария на теплосетях произошла у Детской областной больницы в Пскове

19 февраля 2021 года, 13:19

У Детской областной клинической больницы в Пскове произошла утечка на теплотрассе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковских теплосетей. Специалисты предприятия уже занимаются устранением неполадок.

Авария на теплосетях произошла у Детской областной больницы в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
Авария на теплосетях произошла у Детской областной больницы в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей

Причиной аварии могло стать влияние морозов на соединительные швы.  

В теплосетях отметили, что утечка серьёзная. Однако, из-за удачного расположения труб, ремонтные работы займут всего несколько часов. «Тут сети проходят не под землёй, поэтому обошлись без раскопок, плюс можно легко оценить масштаб и подготовить весь необходимый материал для проведения ремонтных работ», - отметили в пресс-службе.

Пациентам, медперсоналу и посетителям Детской областной клинической больницы предприятие приносит извинения за доставленные неудобства. 

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