Авария на теплосетях произошла у Детской областной больницы в Пскове

Причиной аварии могло стать влияние морозов на соединительные швы.

В теплосетях отметили, что утечка серьёзная. Однако, из-за удачного расположения труб, ремонтные работы займут всего несколько часов. «Тут сети проходят не под землёй, поэтому обошлись без раскопок, плюс можно легко оценить масштаб и подготовить весь необходимый материал для проведения ремонтных работ», - отметили в пресс-службе.

Пациентам, медперсоналу и посетителям Детской областной клинической больницы предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.