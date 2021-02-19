Начальнику Псковской таможни присвоено звание «генерал-майор»

Указом президента РФ №104 от 18 февраля 2021 года, начальнику Псковской таможни Сергею Дьячкову присвоено звание «генерал-майор таможенной службы», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Сергей Дьячков вступил в должность руководителя Псковской таможни с 19 февраля 2020 года. Ранее он возглавлял Архангельскую таможню.

В таможенных органах Сергей Дьячков работает с 1993 года. Свою службу он начинал в должности инспектора грузового отдела.