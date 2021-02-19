Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Начальнику Псковской таможни присвоено звание «генерал-майор»

19 февраля 2021 года, 12:36

Указом президента РФ №104 от 18 февраля 2021 года, начальнику Псковской таможни Сергею Дьячкову присвоено звание «генерал-майор таможенной службы», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства. 

Начальнику Псковской таможни присвоено звание «генерал-майор»
Начальник Псковской таможни Сергей Дьячков
Пресс-служба Псковской таможни

Сергей Дьячков вступил в должность руководителя Псковской таможни с 19 февраля 2020 года. Ранее он возглавлял Архангельскую таможню. 

В таможенных органах Сергей Дьячков работает с 1993 года. Свою службу он начинал в должности инспектора грузового отдела.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За организацию занятия проституцией жительницу Острова приговорили к четырем годам тюрьмы
4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам в Псковских интеграционных мастерских
91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки
Псковичи могут проголосовать за экорекламу, которая появится на улицах города
На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась установка оборудования
Авария на теплосетях произошла у Детской областной больницы в Пскове
Заброшенные здания в Пыталово планируется «оживить» с помощью стрит-арта
Псковская область станет пилотным регионом для реализации стратегии ТОС в России
Неизвестные ограбили отделение почтовой связи в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога
Что, если не коронавирус?

Общество / Здоровье
15 февраля 17:25

Что, если не коронавирус?

О чем говорят неприятные симптомы