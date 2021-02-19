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Общество

Псковская область станет пилотным регионом для реализации стратегии ТОС в России

19 февраля 2021 года, 12:21

Псковская область станет пилотным регионом для реализации стратегии территориального общественного самоуправления в России до 2030 года, сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский в своем Instagram-аккаунте. Пилотные регионы были определены в ходе рабочего совещания под председательством главы Общенациональной Ассоциации ТОС Виктора Кидяева.

Псковская область станет пилотным регионом для реализации стратегии ТОС в России

Фото из Instagram-аккаунта депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского

По словам Александра Козловского, в проекте стратегии учтены основные направления развития общественного самоуправления и инструменты, которые позволят вывести местные инициативы на более высокий уровень. 

Депутаты Госдумы, которые ранее имели опыт по управлению городами, поддержали инициативу и рекомендовали утвердить в качестве пилотных муниципалитеты в одиннадцати субъектов России. В перечне значатся Псков и Великие Луки.  

«На встречах по обсуждению проекта Стратегии с предложением стать одним из пилотных регионов ко мне обратились активисты ТОС», - подчеркнул Александр Козловский и добавил, что документ будет принят в ближайшее время. 

В настоящее время в России зарегистрировано порядка 35 тысяч ТОСов. Из ни почти 150 находятся в Псковской области. «За поддержку псковских ТОС хочу поблагодарить региональные власти во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым», - отметил депутат Госдумы и добавил, что от региональных и муниципальных властей зависит многое.

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