Псковская область вошла в список 44 регионов, где за 2020 год выросли доходы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность Федерального казначейства. Среди тех, у кого наблюдалась положительная динамика, также оказались Москва, Московская, Смоленская, Воронежская, Тверская, Калининградская области.

В регионах с большим размером бюджета, наоборот, объем доходов сократился. Среди таких субъектов названы Тюменская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край и Башкортостан.

Общие доходы регионов, с учетом трансфертов из федерального бюджета, выросли на 10% - с 11,966 до 13,254 трлн рублей. Такой прирост обусловлен увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета: в 2020 году объем финансовой помощи составил 3,8 трлн рублей. Эта сумма выросла на 54% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Траты субъектов увеличились на 17% и составили 13,962 трлн рублей. Общий дефицит региональных бюджетов составил 708 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты субъектов РФ в 2020 году составили 9,150 трлн рублей. Это меньше, чем в 2019 году на 233 млрд рублей или 2,5%.

При этом эксперты отметили, что более всего налоговые и неналоговые доходы регионов снизились в апреле (на 30%) и в мае 2020 года (на 21%). С июня по декабрь этот показатель выровнялся и даже увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.