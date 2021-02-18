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Политика

ПАИ подвело итоги визита Михаила Мишустина в Псковскую область

18 февраля 2021 года, 21:04

Псковское агентство информации в статье «За пределы региональной повестки» подвело итоги состоявшегося 18 февраля визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Псковскую область.

ПАИ подвело итоги визита Михаила Мишустина в Псковскую область

Фото пресс-службы правительства РФ
Напомним, премьер-министр познакомился с проектом социального городка для престарелых, побывал в особой экономической зоне «Моглино», провёл встречи с представителями общественности и инвесторами. По мнению автора ПАИ, прозвучавшие на этих встречах темы выходят далеко за пределы сугубо псковской региональной социально-экономической повестки.

Подчеркивается, что визит Михаила Мишустина в Псковскую область стал одним из череды поездок главы правительства по регионам России. Премьер знакомится с регионами, общаясь с представителями бизнеса и общественниками.

«Учитывая также, что в ближайшее время с посланием к Федеральному Собранию обратится президент Владимир Путин, можно ожидать, что страну ждут новые изменения в социальной и экономической политике правительства с дальнейшей ориентацией на улучшение качества жизни в регионах страны», - предполагается в статье.

С полным ее текстом можно ознакомится на сайте ПАИ

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