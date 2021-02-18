ПАИ подвело итоги визита Михаила Мишустина в Псковскую область

Псковское агентство информации в статье «За пределы региональной повестки» подвело итоги состоявшегося 18 февраля визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Псковскую область.
Псковское агентство информации в статье «За пределы региональной повестки» подвело итоги состоявшегося 18 февраля визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Псковскую область.
Подчеркивается, что визит Михаила Мишустина в Псковскую область стал одним из череды поездок главы правительства по регионам России. Премьер знакомится с регионами, общаясь с представителями бизнеса и общественниками.
«Учитывая также, что в ближайшее время с посланием к Федеральному Собранию обратится президент Владимир Путин, можно ожидать, что страну ждут новые изменения в социальной и экономической политике правительства с дальнейшей ориентацией на улучшение качества жизни в регионах страны», - предполагается в статье.
С полным ее текстом можно ознакомится на сайте ПАИ.