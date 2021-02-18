Переехавшая из Уфы врач рассказала, как ей работается в Пскове

Переехавшая из Уфы в Псков врач-педиатр Диана Бикмуллина рассказала Псковскому агентству информации , как ей работается в детском отделении новой Псковской областной инфекционной больницы.

Диана окончила в Уфе ординатуру на базе Башкирского государственного медицинского университета и получила первый опыт работы в медицинских учреждениях, в том числе в отделении онкогематологии Детской республиканской больницы. В Пскове она рассчитывает совмещать медицинскую практику и научную работу, планирует завести семью.

В детском отделении новой Псковской областной инфекционной больницы в ее обязанности входит ведение пациентов, дежурства. Девушка рассказала, что у нее «плотный график, потому что поступает много пациентов».