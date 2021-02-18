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Культура / Театр

Линда Ахметзянова о спектакле «Дни Победы»: Тема войны очень страшная, но она еще и очень интересная

18 февраля 2021 года, 18:27

«Война - одна из самых главных и тяжелых тем в русской литературе, и в театре, и в жизни. Наш спектакль не об этом. Он воспоминание о тех людях, которые каждый день совершали подвиг и были героями», - рассказала актриса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Линда Ахметзянова о предстоящем спектакле «Дни Победы».


По ее словам, задача всех ныне живущих – не забывать. «Мы никогда не сможем этого пережить, поэтому наша задача – не забывать об этих людях, не забывать рассказать их историю», - отметила актриса.

Для нее этот спектакль стал возможностью заглянуть в мысли людей, переживших все тяготы военного времени на себе. «Тема войны очень страшная, но и очень интересная. В каждую жизнь мы заглядываем с диким восторгом и восхищением, - поделилась Линда Ахметзянова и добавила, что в постановке будут самые интересные истории.

Также в комментарии «Псковской правде» актриса рассказала, что впервые зрители познакомятся с героями спектакля в начале войны. Они увидят, как каждый из них отреагировал, как принял случившееся. «Эта тема такая далекая и каждый из нас может только догадываться, как бы мы повели себя в этой ситуации», - заметила Ахметзянова.

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссер - Вера Попова. Премьера состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

Ранее о предстоящем спектакле рассказали «Псковской правде» актеры Камиль Хардин, Лев Орешкин, Евгений Терских, Александр ОвчаренкоМаксим Плеханов и Наталья Петрова.

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