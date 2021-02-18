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Общество / Коммуналка

119 новых лифтов установят в домах Пскова в этом году

18 февраля 2021 года, 17:52

В этом году в домах Пскова заменят 119 лифтов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

О предстоящей замене лифтов проинформировал и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций города 18 февраля. Он отметил, что от управляющих компаний нужна помощь в контроле за работой подрядчиков, чтобы они не начали демонтаж старого оборудования до поступления новых лифтов.

«Рассчитываю, что у нас с вами сложится плотное качественное взаимодействие», - обратился к участникам совещания Сергей Шарлаев.

Также на заседании отмечалось, что 17 февраля постановлением Администрации Пскова были внесены изменения в адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ по капитальному ремонту в текущем году.

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