Михаил Мишустин провел встречу с Михаилом Ведерниковым

Председатель правительства России Михаил Мишустин 18 февраля провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Прежде всего премьер-министр оценил Социальный городок и особую экономическую зону «Моглино», которые успел посмотреть в рамках визита в область.

Так, проект Социального городка в деревне Борисовичи Псковского района Михаилу Мишустину понравился. «Очень мне понравился объект социального назначения, который на сегодняшний день демонстрирует такой очень важный, сбалансированный подход для людей пожилых», - сказал он и поручил Михаилу Ведерникову взять строительство городка под личный контроль.

ОЭЗ «Моглино» Мишустин также оценил положительно. «Идея замечательная, и кластер промышленный, который реализуется, мне кажется, тоже создаст очень большое количество новых рабочих мест, привлечет, в том числе и молодежь Псковской области», — подчеркнул председатель Правительства России.

Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра за внимание к региону. «Главная мера поддержки — это нацпроекты. В 2020 году региону было выделено 5,6 млрд рублей. В этом году планируется 3,9 млрд рублей. Отдельные слова благодарности Правительству за беспрецедентную помощь и поддержку, которая была оказана в рамках борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день у нас достаточно хорошие показатели», — заметил глава региона.

Отдельно он поблагодарил Правительство РФ за возведение в Псковской области трех многофункциональных медицинских центров и дополнительное финансирование на модернизацию первичного звена здравоохранения. По словам Михаила Ведерникова, на эти цели будет выделяться по 500 млн рублей ежегодно.

В ходе встречи глава региона озвучил основные направления федеральной поддержки. В их число вошло и обновление автобусного парка. Благодаря поддержке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова было закуплено 249 новых автобусов. Всего на обновление автотранспортного предприятия было направлено 1,25 млрд рублей.

Еще одним важным инструментом, отметил глава региона, является поддержка участников промышленных кластеров: за 5 лет предприятия региона получили 950 млн рублей. Михаил Мишустин заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.