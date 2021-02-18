Губернатор попросил премьер-министра пересмотреть процент софинансирования в ЖКХ для регионов с индивидуальными программами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина пересмотреть процент софинансирования по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ для 10 регионов, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития. Речь об этом шла на встрече 18 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что программа Фонда содействия реформированию ЖКХ - очень важный инструмент. «Уже на сегодняшний день в инфраструктуру Псковской области инвестировано 653 млн рублей. Для нас это крайне важная программа», — подчеркнул глава региона.

Говоря об индивидуальной программе развития региона, губернатор сообщил, что в 2020 году по ней Псковская область получила 1 млрд рублей. Большая часть средств - 900 млн рублей - была направлена в «Моглино-2» на создание объектов инженерной инфраструктуры. Еще 100 млн рублей пошли на компенсацию расходов по закупке крупно-рогатого скота для новых ферм.

В этом году средства Индивидуальной программы также запланированы на развитие ОЭЗ «Моглино-2». По 100 млн рублей направят на поддержку МСП и сельхозпроектов, а также на создание инфраструктуры для жилищного строительства.