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Экономика

Губернатор попросил премьер-министра пересмотреть процент софинансирования в ЖКХ для регионов с индивидуальными программами

18 февраля 2021 года, 17:10

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина пересмотреть процент софинансирования по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ для 10 регионов, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития. Речь об этом шла на встрече 18 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор попросил премьер-министра пересмотреть процент софинансирования в ЖКХ для регионов с индивидуальными программами

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что программа Фонда содействия реформированию ЖКХ - очень важный инструмент. «Уже на сегодняшний день в инфраструктуру Псковской области инвестировано 653 млн рублей. Для нас это крайне важная программа», — подчеркнул глава региона.

Говоря об индивидуальной программе развития региона, губернатор сообщил, что в 2020 году по ней Псковская область получила 1 млрд рублей. Большая часть средств - 900 млн рублей - была направлена в «Моглино-2» на создание объектов инженерной инфраструктуры. Еще 100 млн рублей пошли на компенсацию расходов по закупке крупно-рогатого скота для новых ферм.

В этом году средства Индивидуальной программы также запланированы на развитие ОЭЗ «Моглино-2». По 100 млн рублей направят на поддержку МСП и сельхозпроектов, а также на создание инфраструктуры для жилищного строительства.

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