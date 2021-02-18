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Общество / Здоровье

Глава Великих Лук ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

18 февраля 2021 года, 16:32

Глава Великих Лук Николай Козловский ушел на самоизоляцию из-за COVID-19. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Глава Великих Лук ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Глава города рассказал, что больше недели назад ему ввели первый компонент вакцины от коронавируса. «Не исключено, что коронавирус уже тогда был в моем организме, ведь болезнь может протекать бессимптомно», - подчеркнул он.

Однако, вероятность заражение после вакцинации Николай Козловский также не исключает. Всю неделю глава Великих Лук работал в привычном режиме. «Безусловно, все санитарные требования соблюдались, но опасность заразиться остается даже при соблюдении ВСЕХ мер защиты», - отметил он.

В настоящее время Николай Козловский работает в режиме онлайн, чувствует себя нормально. 

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