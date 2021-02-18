Председатель Правительства России встретился с резидентами особой экономической зоны «Моглино»

Премьер-министр отметил удачное географическое расположение псковского промышленного кластера: рядом проходит граница с Евросоюзом, что дает возможность развивать бизнес и на европейском, и на азиатском рынках.

«У Псковской области богатая история и, уверен, хорошие перспективы. К тому же губернатор многое делает, чтобы привлекать средства в регион, - сказал Мишустин. - В прошлом году в Псковской области оборот розничной торговли показывал рост. Чтобы укрепить потенциал и поддерживать уровень жизни, правительство разработало программу социально-экономического развития региона, по которой регион будет получать по 1 млрд в год до 2024 года».

В ходе встречи к председателю правительства РФ обратился председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Он отметил, что с 2014 года на федеральном уровне действует постановление о компенсации из бюджета региональных затрат. Однако, по словам Сутягинского, для Псковской области это является сложным. В связи с этим он попросил рассмотреть возможность прямого компенсирования.

«Мы говорили о том, что можем подумать о расширении этого подхода, чтобы как можно больше регионов поддержать. Давайте мы сделаем поручение, чтобы это постановление распространить, но на определенные регионы», - ответил Михаил Мишустин.

Другой резидент ОЭЗ «Моглино», генеральный директор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына поинтересовалась у премьер-министра не планирует ли Правительство РФ увеличить средства по постановлению Правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий».

«Обязательно посмотрим возможности наших лимитов где-нибудь в мае», - ответил на вопрос министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В знаменитой китайской ОЭЗ в Сучжоу висел лозунг «Инвестор - наш император». И я хотел бы, чтобы и к вам так относились», - заключил премьер-министр Михаил Мишустин, обращаясь к инвесторам особой экономической зоны «Моглино».