Экс-сотрудница банка, преподаватель вуза и безработный попали под суд за кредиты на 2,5 млн рублей

Кредиты на 2,5 млн рублей по поддельным документам взяли бывшая сотрудница банка ВТБ24, преподаватель ПсковГУ и безработный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе объединенных судов общей юрисдикции Псковской области.

Трое жителей Пскова, действуя в составе организованной группы, незаконно оформляли кредиты на подставных лиц.

Псковский городской суд признал псковичей виновными и за мошеннические действия назначил им наказания в виде условного заключение. Бывшая сотрудница банка получила 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, преподаватель – 4 года условно с испытательным сроком 4 года, третий участник группы - 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.