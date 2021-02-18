Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Экс-сотрудница банка, преподаватель вуза и безработный попали под суд за кредиты на 2,5 млн рублей

18 февраля 2021 года, 15:55

Кредиты на 2,5 млн рублей по поддельным документам взяли бывшая сотрудница банка ВТБ24, преподаватель ПсковГУ и безработный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе объединенных судов общей юрисдикции Псковской области.

Трое жителей Пскова, действуя в составе организованной группы, незаконно оформляли кредиты на подставных лиц.

Псковский городской суд признал псковичей виновными и за мошеннические действия назначил им наказания в виде условного заключение. Бывшая сотрудница банка получила 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, преподаватель – 4 года условно с испытательным сроком 4 года, третий участник группы - 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Переехавшая из Уфы врач рассказала, как ей работается в Пскове
Линда Ахметзянова о спектакле «Дни Победы»: Тема войны очень страшная, но она еще и очень интересная
119 новых лифтов установят в домах Пскова в этом году
Михаил Мишустин провел встречу с Михаилом Ведерниковым
Губернатор попросил премьер-министра пересмотреть процент софинансирования в ЖКХ для регионов с индивидуальными программами
Глава Великих Лук ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
Председатель Правительства России встретился с резидентами особой экономической зоны «Моглино»
Михаил Мишустин посетил предприятия ОЭЗ «Моглино»
Новый импульс пообещал придать проекту соцгородка в Пскове Михаил Мишустин

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района