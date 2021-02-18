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Политика

Михаил Мишустин посетил предприятия ОЭЗ «Моглино»

18 февраля 2021 года, 14:05

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 18 февраля посетил предприятия особой экономической зоны «Моглино», передает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Мишустин посетил предприятия ОЭЗ «Моглино»

Фото Псковского агентства информации

Так, представители завода по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали» в ОЭЗ «Моглино» рассказали премьер-министру историю его появления в Псковской области, а также условия работы в ОЭЗ.

После осмотра производственных площадок Михаил Мишустин проводит встречу с  резидентами особой экономической зоны.

«Моглино» появилась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

В настоящее время на территории ОЭЗ, которая составляет 300 гектаров, находится 17 предприятий. Якорный резидент  - завод «Титан-Полимер».

Срок действия ОЭЗ - 49 лет. Территория наделена специальным юридическим статусом, в соответствии с которым инвесторы имеют ряд налоговых льгот и таможенных преференций. В среднем, их издержки ниже общероссийских показателей на 30-40%.

И. о. генерального директора «Моглино» является Антон Яковлев.

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