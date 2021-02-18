Михаил Мишустин посетил предприятия ОЭЗ «Моглино»

Так, представители завода по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали» в ОЭЗ «Моглино» рассказали премьер-министру историю его появления в Псковской области, а также условия работы в ОЭЗ.

После осмотра производственных площадок Михаил Мишустин проводит встречу с резидентами особой экономической зоны.

«Моглино» появилась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

В настоящее время на территории ОЭЗ, которая составляет 300 гектаров, находится 17 предприятий. Якорный резидент - завод «Титан-Полимер».

Срок действия ОЭЗ - 49 лет. Территория наделена специальным юридическим статусом, в соответствии с которым инвесторы имеют ряд налоговых льгот и таможенных преференций. В среднем, их издержки ниже общероссийских показателей на 30-40%.

И. о. генерального директора «Моглино» является Антон Яковлев.