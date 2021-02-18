Новый импульс пообещал придать проекту соцгородка в Пскове Михаил Мишустин

Новый импульс пообещал придать проекту Социального городка под Псковом премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом председатель Правительства России заявил в ходе осмотра строительной площадки в деревне Борисовичи в Псковском районе 18 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

Михаилу Мишустину презентовали проект строящегося Социального городка, он осмотрел готовые помещения и встретился с представителями общественности региона.

«Посмотрели проект, посмотрели то, что уже построено - ну красота. Единственное, что осталось сделать, это достроить. Попробуем сделать так, чтобы все планы совершились очень быстро», - отметил председатель Правительства РФ.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв поблагодарил Мишустина за помощь. Он отметил, что в работе Социального городка будут важны не стены, а атмосфера и комфорт местных жителей.

«В городке предусмотрены и медуслуги, и реабилитация, и возможности для общения. Но нужна и поддержка семьи! Общение с родственниками должно продолжаться, думаю, это будет территория активного долголетия», - подчеркнул Мишустин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, обещал подготовить нормативно-правовую базу для сопровождения пожилых людей.