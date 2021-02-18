Новый импульс пообещал придать проекту соцгородка в Пскове Михаил Мишустин

Новый импульс пообещал придать проекту Социального городка под Псковом премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом председатель Правительства России заявил в ходе осмотра строительной площадки в деревне Борисовичи в Псковском районе 18 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».
Фото Псковского агентства информации
Михаилу Мишустину презентовали проект строящегося Социального городка, он осмотрел готовые помещения и встретился с представителями общественности региона.
«Посмотрели проект, посмотрели то, что уже построено - ну красота. Единственное, что осталось сделать, это достроить. Попробуем сделать так, чтобы все планы совершились очень быстро», - отметил председатель Правительства РФ.
Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв поблагодарил Мишустина за помощь. Он отметил, что в работе Социального городка будут важны не стены, а атмосфера и комфорт местных жителей.
«В городке предусмотрены и медуслуги, и реабилитация, и возможности для общения. Но нужна и поддержка семьи! Общение с родственниками должно продолжаться, думаю, это будет территория активного долголетия», - подчеркнул Мишустин.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, обещал подготовить нормативно-правовую базу для сопровождения пожилых людей.
Фото Псковского агентства информации
Строительство Социального городка ведется в рамках региональной программы «Старшее поколение» по направлению «Демография». Проект направлен представляет собой альтернативную модель учреждений социального обслуживания.
Социальный городок будет соответствовать современным европейским нормам, адаптированным к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации. Так, строительство комплекса ведётся по принципу «безбарьерная среда».
Комплекс состоит из малоэтажных многоквартирных домов, рассчитанных на 100 мест. Также на территории предусмотрены другие объекты инфраструктуры: школа родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации, столовая, тренажерный зал, прачечная, ремонтная мастерская, библиотека, клубы по интересам, часовня и так далее.
Строительство объекта планируется закончить в 2022 году.