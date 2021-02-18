Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Новый импульс пообещал придать проекту соцгородка в Пскове Михаил Мишустин

18 февраля 2021 года, 13:28

Новый импульс пообещал придать проекту Социального городка под Псковом премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом председатель Правительства России заявил в ходе осмотра строительной площадки в деревне Борисовичи в Псковском районе 18 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

Новый импульс пообещал придать проекту соцгородка в Пскове Михаил Мишустин

Фото Псковского агентства информации

Михаилу Мишустину презентовали проект строящегося Социального городка, он  осмотрел готовые помещения и встретился с представителями общественности региона.

«Посмотрели проект, посмотрели то, что уже построено - ну красота. Единственное, что осталось сделать, это достроить. Попробуем сделать так, чтобы все планы совершились очень быстро», - отметил председатель Правительства РФ.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв поблагодарил Мишустина за помощь. Он отметил, что в работе Социального городка будут важны не стены, а атмосфера и комфорт местных жителей.

«В городке предусмотрены и медуслуги, и реабилитация, и возможности для общения. Но нужна и поддержка семьи! Общение с родственниками должно продолжаться, думаю, это будет территория активного долголетия», - подчеркнул Мишустин. 

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, обещал подготовить нормативно-правовую базу для сопровождения пожилых людей. 

Новый импульс пообещал придать проекту соцгородка в Пскове Михаил Мишустин

Фото Псковского агентства информации

Строительство Социального городка ведется в рамках региональной программы «Старшее поколение» по направлению «Демография». Проект направлен представляет собой альтернативную модель учреждений социального обслуживания.

Социальный городок будет соответствовать современным европейским нормам, адаптированным к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации. Так, строительство комплекса ведётся по принципу «безбарьерная среда».


Комплекс состоит из малоэтажных многоквартирных домов, рассчитанных на 100 мест. Также на территории предусмотрены другие объекты инфраструктуры: школа родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации, столовая, тренажерный зал, прачечная, ремонтная мастерская, библиотека, клубы по интересам, часовня и так далее.

Строительство объекта планируется закончить в 2022 году.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Переехавшая из Уфы врач рассказала, как ей работается в Пскове
Линда Ахметзянова о спектакле «Дни Победы»: Тема войны очень страшная, но она еще и очень интересная
119 новых лифтов установят в домах Пскова в этом году
Михаил Мишустин провел встречу с Михаилом Ведерниковым
Губернатор попросил премьер-министра пересмотреть процент софинансирования в ЖКХ для регионов с индивидуальными программами
Глава Великих Лук ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
Экс-сотрудница банка, преподаватель вуза и безработный попали под суд за кредиты на 2,5 млн рублей
Председатель Правительства России встретился с резидентами особой экономической зоны «Моглино»
Михаил Мишустин посетил предприятия ОЭЗ «Моглино»

Комментарии

Авторизация
No comments
Невысокое напряжение

Политика
28 января 17:31

Невысокое напряжение

Состоялась первая в 2021 году сессия регионального парламента
«Поддержка будет»

Политика / Финансы
23 ноября 21:11

«Поддержка будет»

Владимир Путин пообещал помочь Псковской области
Кто из депутатов следующий на сокращение?

Политика / Власть
20 ноября 10:05

Кто из депутатов следующий на сокращение?

Как псковские партийцы относятся к идее «секвестировать» гордумы Пскова и Великих Лук