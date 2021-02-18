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Происшествия / ЧП

Руководство «Магнита» отказалось от финансовых претензий к заварившему дверь магазина псковичу

18 февраля 2021 года, 13:10

Руководство магазина извинилось перед заварившим дверь торговой точки псковичом и не стало предъявлять ему финансовых претензий за поврежденное имущество. Об этом «Псковской правде» сообщил Андрей Тарасов, директор управляющей компании «ПсковЖилСервис», на территории которой расположена оказавшаяся в центре скандала торговая точка.

Руководство «Магнита» отказалось от финансовых претензий к заварившему дверь магазина псковичу

Фото из группы «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте»
По словам Андрея Тарасова, такой информацией с ним поделился герой этой скандальной истории. «Я с ним разговаривал. Говорит, что позвонила ему директор торговой сети, извинилась и пообещала, что ситуацию исправят. Финансовых претензий ему никто не предъявлял», - сообщил Андрей Тарасов. Директор управляющей компании также подтвердил, что другие жильцы дома тоже жаловались на магазин.

Ранее «Псковская правда» сообщала, что жители дома № 5 по улице Никольской (в новом микрорайоне на территории деревни Родина Псковского района) которые были недовольны шумом, исходящим от магазина «Магнит» при разгрузке товара, заварили дверь в складское помещение торговой точки

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, конфликт был «урегулирован в гражданско-правовом поле»: «Собственник помещения и мужчина договорились о возмещении ущерба»

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