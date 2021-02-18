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Политика / Власть

Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

18 февраля 2021 года, 12:16

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область с рабочим визитом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Его встречали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители ряда федеральных и региональных структур.

Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

Фото Псковского агентства информации

Вместе с Михаилом Мишустиным в Псков приехали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Участники рабочего визита посетят Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района и особую экономическую зону «Моглино». В последней они планируют пообщаться с резидентами, а также осмотреть площадки псковского завода «Титан-Полимер» и предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали».

После Михаил Мишустин встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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Комментарии

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Бабулечка
14:08 18.02.2021

Как власть боится псковичей! Движение перекрыли большими грузовиками, полицейские с раннего утра в оцеплении, на предприятиях работники разогнаны по своим углам, чтоб ни-ни... Общение с народом не предусмотрено, что же так не уважаете, каких то немыслимых миллиардов уже навыделяли на ходу, лучше бы долги простили нашей области, ещё наверно поедут в монастырь, полезно.

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