18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область с рабочим визитом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Его встречали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители ряда федеральных и региональных структур.

Вместе с Михаилом Мишустиным в Псков приехали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Участники рабочего визита посетят Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района и особую экономическую зону «Моглино». В последней они планируют пообщаться с резидентами, а также осмотреть площадки псковского завода «Титан-Полимер» и предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали».

После Михаил Мишустин встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.