Тренировки по подрыву льда прошли в Псковской области

В Псковской области прошли тренировки по подрыву льда в период паводка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В учениях были задействованы поисково-спасательные отряды городов Псков и Великие Луки аварийно-спасательной службы Псковской области и инженерные подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области
Специалисты на практике отработали действия по ослаблению ледового покрова и разрушению заторов на водных объектах путем подрыва.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области
В пресс-службе отметили, что подобные учения проводятся ежегодно по всей стране. Их цель - совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил по ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения.