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Общество

Тренировки по подрыву льда прошли в Псковской области

18 февраля 2021 года, 10:26

В Псковской области прошли тренировки по подрыву льда в период паводка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В учениях были задействованы поисково-спасательные отряды городов Псков и Великие Луки аварийно-спасательной службы Псковской области и инженерные подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Тренировки по подрыву льда прошли в Псковской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

Специалисты на практике отработали действия по ослаблению ледового покрова и разрушению заторов на водных объектах путем подрыва.

Тренировки по подрыву льда прошли в Псковской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

В пресс-службе отметили, что подобные учения проводятся ежегодно по всей стране. Их цель - совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил по ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения.

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