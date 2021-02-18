Тренировки по подрыву льда прошли в Псковской области

В Псковской области прошли тренировки по подрыву льда в период паводка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В учениях были задействованы поисково-спасательные отряды городов Псков и Великие Луки аварийно-спасательной службы Псковской области и инженерные подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Специалисты на практике отработали действия по ослаблению ледового покрова и разрушению заторов на водных объектах путем подрыва.