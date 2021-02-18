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Общество / Здоровье

115 ковидбольных выявили в Псковской области за сутки

18 февраля 2021 года, 09:55

115 ковидбольных выявили в Псковской области за сутки 17 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

25 случаев COVID-19 зафиксировали в Пскове (всего 11 тыс. 247) и 17 - в Великих Луках (всего 5 тыс. 582). 14 инфицированных добавилось в Островском районе (всего 1 тыс. 528), 12 – в Дедовичском (всего 601) и 10 – в Себежском (всего 438).

115 ковидбольных выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Новосокольническом (всего 789) и Пушкиногорском (всего 263) районах заболели по семь местных жителей. В Великолукском районе (всего 724) подтвердилось пять случаев, в Псковском (всего 2619) – четыре, в Опочецком (всего 823) и Куньинском (всего 277) – по три. По два человека заразились коронавирусом в Невельском (всего 1 тыс. 257) и Пыталовском (всего 226) районах, по одному  – в Стругокрасненском (всего 294), Пустошкинском (всего 266), Красногородском (всего 184) и Усвятском (всего 131).

Общее число инфицированных достигло 31 тыс. 108 человек. Из них 20 тыс. 39 – уже излечились от коронавируса. 17 февраля из псковских медучреждений после этого заболевания выписали 105 пациентов.

Умерло 159 человек.

С начала пандемии проведено 265 тыс. 798 исследований на СОVID-19. В частности, 1 тыс. 357 тестов сделали за минувшие сутки. 

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