115 ковидбольных выявили в Псковской области за сутки

25 случаев COVID-19 зафиксировали в Пскове (всего 11 тыс. 247) и 17 - в Великих Луках (всего 5 тыс. 582). 14 инфицированных добавилось в Островском районе (всего 1 тыс. 528), 12 – в Дедовичском (всего 601) и 10 – в Себежском (всего 438).

В Новосокольническом (всего 789) и Пушкиногорском (всего 263) районах заболели по семь местных жителей. В Великолукском районе (всего 724) подтвердилось пять случаев, в Псковском (всего 2619) – четыре, в Опочецком (всего 823) и Куньинском (всего 277) – по три. По два человека заразились коронавирусом в Невельском (всего 1 тыс. 257) и Пыталовском (всего 226) районах, по одному – в Стругокрасненском (всего 294), Пустошкинском (всего 266), Красногородском (всего 184) и Усвятском (всего 131).

Общее число инфицированных достигло 31 тыс. 108 человек. Из них 20 тыс. 39 – уже излечились от коронавируса. 17 февраля из псковских медучреждений после этого заболевания выписали 105 пациентов.

Умерло 159 человек.

С начала пандемии проведено 265 тыс. 798 исследований на СОVID-19. В частности, 1 тыс. 357 тестов сделали за минувшие сутки.