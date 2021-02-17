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Политика / Власть

Михаил Мишустин прибудет в Псковскую область 18 февраля

17 февраля 2021 года, 22:34

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 февраля в рабочим визитом прибудет в Псковскую область, сообщается на сайте Правительства РФ.

Михаил Мишустин прибудет в Псковскую область 18 февраля

Фото с сайта Правительства РФ

Вместе с Михаилом Мишустиным приедут министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Одним из объектов посещения будет Социальный городок, строительство которого идёт в деревне Борисовичи Псковского района.

Далее глава правительства отправится в особую экономическую зону «Моглино». Там планируется общение с резидентами и посещение площадки псковского завода «Титан-Полимер» и предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали».

В программе визита есть также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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