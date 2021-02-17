Почти весь аппарат Псковского облсобрания начал вакцинацию от коронавируса

Практически весь аппарат Псковского областного Собрания уже получил первый компонент вакцины от коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Собрания Александр Котов отметил, что парламент организует вакцинацию для депутатов, служащих и помощников на штатной основе. «Чем больше людей привьётся, тем лучше», - подчеркнул он. Первая вакцинация прошла в начале февраля.

Александр Котов предложил коллегам вернуться к практике проведения сессий в одном зале, а не в двух или в режиме ВКС. Чтобы соблюсти меры безопасности, участников заседания разместят настолько широко, насколько позволит зал, а приглашённые будут допускаться в соответствии с рассматриваемым вопросом. «Так мы сможем минимизировать количество людей в одном помещении», - сказал спикер Собрания.

Его первый заместитель, заслуженный врач России Виктор Антонов поддержал инициативу. Он подчеркнул, что только вакцинация позволит максимально быстро парламенту вернуться в работе в привычном формате. «Люди должны задуматься всерьёз о своём здоровье и об ответственности перед теми, с кем им приходится сталкиваться ежедневно», - подчеркнул Виктор Антонов.