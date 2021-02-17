Парламентский час об обращении с ТКО проведут в Псковском облсобрании

В Псковском областном Собрании на сессии 25 февраля проведут парламентский час по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обращение с ТКО неоднократно становилось темой обсуждения в Собрании, в том числе и до начала реформы. «Мы договаривались, что вновь вернёмся к вопросу. У нас есть проект постановления с рекомендациями в адрес исполнительной власти и регоператора. Не все его пункты на момент последнего обсуждения были выполнены», - заявил председатель Псковского облсобрания Александр Котов.

Также в повестку дня заседания включили 18 вопросов. В частности, парламентарии обсудят поправки в закон о капитальном ремонте домов, федеральную инициативу по внесению изменений в Жилищный кодекс, предложения по регулированию отдельных положений в области охоты. Также на сессии будут заслушаны отчёты комитетов Собрания о работе и дан старт отбора кандидатов в новый созыв Общественной палаты региона, поскольку у нынешнего в текущем году заканчиваются полномочия.