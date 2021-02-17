В псковских школах на карантин из-за ОРВИ закрыто в три раза больше классов, чем из-за коронавируса

В школах Псковской области на карантине из-за ОРВИ находится в три раза больше классов, чем из-за коронавируса. Аналогичная ситуация и в детских садах, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Так, из-за COVID-19 на дистанционном обучении находятся 295 учеников. Всего на карантине 11 классов в 9 школах. В детских садах региона из-за этого заболевания по домам отправлены воспитанники трёх групп в трёх детских садах.

В связи с ОРВИ карантин введён в 30-ти классах 11-ти школ региона и 9-ти группах семи детских садов. Полностью закрыты Подберезинская школа в Локнянском районе, Залесская школа и её дошкольное отделение в Печорском районе.