Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В псковских школах на карантин из-за ОРВИ закрыто в три раза больше классов, чем из-за коронавируса

17 февраля 2021 года, 19:31

В школах Псковской области на карантине из-за ОРВИ находится в три раза больше классов, чем из-за коронавируса. Аналогичная ситуация и в детских садах, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Так, из-за COVID-19 на дистанционном обучении находятся 295 учеников. Всего на карантине 11 классов в 9 школах. В детских садах региона из-за этого заболевания по домам отправлены воспитанники трёх групп в трёх детских садах.

В связи с ОРВИ карантин введён в 30-ти классах 11-ти школ региона и 9-ти группах семи детских садов. Полностью закрыты Подберезинская школа в Локнянском районе, Залесская школа и её дошкольное отделение в Печорском районе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Мишустин прибудет в Псковскую область 18 февраля
Почти весь аппарат Псковского облсобрания начал вакцинацию от коронавируса
Парламентский час об обращении с ТКО проведут в Псковском облсобрании
Оптовики предпочитают себежские тюльпаны голландским
В Себежском районе распускаются тюльпаны
Акцию спонтанной доброты провел псковский блогер
Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе псковского продавца артезианской воды
Введение единого оператора газификации сократить время на подключение и оптимизировать расходы — Сергей Густов
28 населенных пунктов в 13 районах Псковской области планируется газифицировать до 2025 года

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Что, если не коронавирус?

Общество / Здоровье
15 февраля 17:25

Что, если не коронавирус?

О чем говорят неприятные симптомы
Вкус железа

Общество / Здоровье
15 февраля 17:18

Вкус железа

О чем говорит металлический привкус во рту
Башня РГО

Общество / Образование
9 февраля 15:47

Башня РГО

Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове