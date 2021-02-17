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Общество

Оптовики предпочитают себежские тюльпаны голландским

17 февраля 2021 года, 19:05

Оптовые базы отдают предпочтение тюльпанам, выращенным в Себежском районе, рассказал в интервью Псковскому агентству информации фермер Иван Мельник. «Идёт ориентир на импортозамещение, хотят российского цветка. Нам звонят московские базы, питерские базы, которые раньше работали с Голландией, они хотят переключаться на работу с нами», - отметил предприниматель.

 Иван Мельник занимается тюльпанами уже 10 лет. Начинал он со 100 цветков, которые выращивал в домашних условиях и сам продавал на рынке, а теперь в хозяйстве зацветают 200 тысяч тюльпанов, которые отправятся на все крупнейшие оптовые базы Северо-Запада.

Среди преимуществ себежских тюльпанов фермер называет размер и стойкость. Эти характеристики, утверждает он, выгодно отличают местные цветы от импортных, которых пока на рынке большинство.

Столько будут стоить тюльпаны в магазинах к 8 марта, Иван Мельник не знает, но рекомендовал своим партнёрам не поднимать цену выше 60 рублей за штуку. Себестоимость же одного цветочка составляет порядка 30 рублей.

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