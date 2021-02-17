В Себежском районе распускаются тюльпаны

В Себежском районе на ферме Ивана Мельника распускаются тюльпаны. В этом году к Международному женскому дню он вырастил 200 тысяч цветов. О секретах своего цветочного бизнеса Иван Мельник рассказал в интервью Псковскому агентству информации.

Фермер начинал 10 лет назад всего со 100 тюльпанов, которые сам продавал на местном рынке. Сегодня в хозяйстве только различных сортов больше 70.

Луковицы Иван Мельник закупает каждый год в Голландии, говорит, что именно в этой стране лучший посадочный материал. Те же, которые уже дали первый цветок, дальше отправляются на школьные клумбы.

Тюльпаны фермер высаживает таким образом, чтобы созревали они в разные сроки. В хозяйстве в день убирают максимум 15 тысяч цветов. При этом их сортируют по категориям, которые зависят от длинны стебля.

Часть тюльпанов Иван Мельник выращивает в земле, а часть — в специальны пластиковых лотках с водой. Технология гидропоники позволяет экономить площадь: в этом году на один квадратный метр были высажены 600 тюльпанов.