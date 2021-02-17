Акцию спонтанной доброты провел псковский блогер

Акцию спонтанной доброты провели блогер Максим Антонюк и фотограф Олег Голиков на одной из автобусных остановок Пскова 17 февраля, сообщает «Комсомольская правда в Пскове». Молодые люди бесплатно раздавали горожанам горячий кофе.
Акцию спонтанной доброты провели блогер Максим Антонюк и фотограф Олег Голиков на одной из автобусных остановок Пскова 17 февраля, сообщает «Комсомольская правда в Пскове». Молодые люди бесплатно раздавали горожанам горячий кофе.
«Недавно наши друзья из Нью-Йорка рассказали, как у них в городе проходит День спонтанной доброты. В России такой праздник только зарождается», - отметили организаторы акции и добавили, что хотели на личном примере показать псковичам что это за праздник.