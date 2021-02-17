Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе псковского продавца артезианской воды

Природоохранная межрайонная прокуратура нашла нарушения в работе псковской компании «Супер-Аква», сообщили «Псковской правде» в ведомстве.

Компания занимается добычей, производством и продажей питьевой воды. Для производства она использует артезианскую скважину №1562а. Однако, учет водопотребления и расхода воды из артезианской скважины, предусмотренный приказом Минприроды России, организация не ведет с 1 января текущего года.

Кроме того, «Супер-Аква» нарушила санитарно-эпидемиологические правила, регламентирующие гигиенические требования к качеству расфасованной воды. Так, она не утвердила рабочую программу производственного контроля, которую необходимо согласовывать с главным государственным санитарным врачом региона каждые 3 года.

Также изготовитель не соблюдал график анализов готовой продукции. Хотя, в каждой партии он обязан делать сокращенный анализ, не реже одного раза в месяц - сокращенный периодический и не реже 1 раза в год – полный. Контроль качества готовой продукции в каждой партии компания «Супер-Аква» не предусмотрела вовсе, а сокращенный периодический анализ не производился в январе, марте, апреле, октябре, декабре 2020 года.

Директору «Супер-Аква» внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле в природоохранной межрайонной прокуратуре.