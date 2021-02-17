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Экономика

В 2021 году финансирование газификации регионов будет увеличено вдвое

17 февраля 2021 года, 17:36

В 2021 году на газификацию регионов будет направлено 128 млрд рублей, что более, чем в два раза больше, чем в прошлом году. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на пресс-конференции.

В 2021 году финансирование газификации регионов будет увеличено вдвое

Сергей Густов напомнил, что в декабре 2019 года компания обратилась к главам субъектов РФ, чтобы они высказали предложения по новой газовой пятилетке 2021-2025гг. «При непосредственном участии на основании письменных запросов глав субъектов РФ сформированы 67 программ газоснабжения и газификации на ближайшие 5 лет. Эту работу мы проводили весь 2020 год. В декабре все программы были подписаны председателем правления Алексеем Борисовичем Миллером и главами 67 субъектов», - сообщил он.

По словам Сергея Густова, на ближайшие пять лет запланирован беспрецедентный объем инвестиций — 526, 1 млрд рублей. Уже в 2021 году по стране планируется построить более 2 тысяч газопроводов, будут газифицированы 323 населенных пункта, 65,5 тысяч домовладений подготовлены к приему газа и газифицированы более 190 котельных.

«Каждый день мы должны подключать как минимум два населенных пункта. И мы этот темп набрали», - отметил он.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» добавил, что в течение 10 лет до 2030 года должен быть достигнут «такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что вопрос технически возможной осуществимой газификации регионов полностью решен — ровно так, как нас ориентирует президент РФ».

Сергей Густов также рассказал, что в 2020 году «Газпром» направил направил на программу направил на программу газификации регионов РФ 56 млрд рублей. «Мы построили 141 газопровод. В 11 регионах РФ достигнута техническая возможность 100% газификации. В этих субъектах газификация закончена. В каждом населенном пункте жители имеют возможность подключиться к газу», - подчеркнул он.

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