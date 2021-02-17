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Общество / Соцзащита

Более 3 млн рублей перечислены семьям погибших псковских военнослужащих и сотрудников ОВД

17 февраля 2021 года, 17:07

Более 3 млн рублей перечислены семьям военнослужащих и сотрудников ОВД Псковской области, погибших в мирное время или при исполнении воинского долга. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В комитете по социальной защите населения области уточнили, что единовременные выплаты доведены до родственников погибших в полном объёме. В частности, помощь получили семьи военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии и воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения.

Также профильный комитет оказывает нуждающимся адресную помощь. Например, специалисты помогают в вопросах ремонта и благоустройства жилья, в получении дополнительного медобслуживания.

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