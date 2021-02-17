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Происшествия / Преступление

В Пскове задержали мужчину, совершившего серию разбоев

17 февраля 2021 года, 16:23

В Пскове задержали мужчину, совершившего серию разбойных нападений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 16 февраля в торговый павильон на Рижском проспекте зашел неизвестный в маске. Угрожая продавщице ножом, он похитил 7 тысяч рублей и сигареты. Псковские полицейские оперативно провели необходимые мероприятия и по «горячим следам» задержали ранее судимого 30-летнего безработного псковича. 

В Пскове задержали мужчину, совершившего серию разбоев

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Злоумышленника подозревают и в других подобных преступлениях. Так, 14 февраля у дома по улице Кузбасской дивизии в Пскове мужчина с ножом напал на женщину и забрал у нее телефон. 29 января в одном из магазинов на Рижском проспекте подозреваемый в маске и с ножом похитил деньги и сигареты.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Обвиняемый дал признательные показания. Часть похищенного было найдено в ходе обыска его квартиры.

Следственные действия продолжаются.

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