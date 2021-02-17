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Происшествия / Преступление

В Псковской области задержали мошенников, причастных к крупной афере с маткапиталом

17 февраля 2021 года, 15:12

В Псковской области задержали мошенников, причастных к крупной афере с материнским капиталом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Петербургские полицейские пресекли деятельность межрегиональной группировки, в которую входили 7 человек из Санкт-Петербурге, Волгоградской и Псковской областей. По предварительной информации, четверо мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 45 лет обвиняются в незаконном обналичивании маткапитала через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы.

За два года – с 2019 по 2020 - в эти организации обратилось более 100 клиентов из разных регионов России. Желающих обойти закон мошенники находили через интернет. 

От имени этих людей злоумышленники предоставляли в Пенсионный фонд РФ необходимые документы, содержащие заведомо ложную информацие о заключении договоров займа денег на строительство жилых домов в регионах. А после сотрудники ПФР перечисляли деньги на счета преступников.

В настоящее время правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество).

Полицейские провели 40 обысков в местах проживания обвиняемых. В ходе этих мероприятий они изъяли три автомобиля (KIA Sorento, Mercedes S-450 и BMW X5), 1,3 млн рублей, жесткие диски, печати и документы.

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