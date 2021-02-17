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Общество / Здоровье

В псковском онкодиспансере началась пусконаладка линейного ускорителя

17 февраля 2021 года, 14:02

В Псковском областном онкодиспансере началась пусконаладка нового линейного ускорителя, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Для пациентов аппарат запустят через 3-4 недели.

В псковском онкодиспансере началась пусконаладка линейного ускорителя

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Линейный ускоритель позволит проводить лучевую терапию и удалять даже маленькие раковые опухоли.

Оборудование стоимостью 120 млн рублей было приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

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