В псковском онкодиспансере началась пусконаладка линейного ускорителя

В Псковском областном онкодиспансере началась пусконаладка нового линейного ускорителя, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Для пациентов аппарат запустят через 3-4 недели.
В Псковском областном онкодиспансере началась пусконаладка нового линейного ускорителя, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Для пациентов аппарат запустят через 3-4 недели.
Линейный ускоритель позволит проводить лучевую терапию и удалять даже маленькие раковые опухоли.
Оборудование стоимостью 120 млн рублей было приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».