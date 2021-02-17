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Недвижимость / Строительство

Определен подрядчик для строительства выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове

17 февраля 2021 года, 13:42

Аукцион на строительство выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове выиграла компания «СТРОЙАКТИВ», сообщает портал «Госуслуги». Финальная стоимость контракта составила 202 млн 799 тыс. рублей.

Определен подрядчик для строительства выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове

Фото с сайта парков «Россия — моя история»

Также в торгах участвовали компании «Ремэнергострой» и «Авиапромстрой». Однако, они не предоставили необходимые документы и другую информацию, предусмотренную федеральным законодательством. В связи с этим, участники аукциона были признаны несоответствующими условиям.

Протокол подведения итогов электронного аукциона утверждён 16 февраля.

Здание парка «Россия — моя история» появится на улице Кузбасской дивизии в Пскове до 30 сентября 2021 года.

На его строительство из резервного фонда президента России было направлено 250 млн рублей. Инициатором этого проекта выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). 

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