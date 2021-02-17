Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковские профсоюзы поддержали резолюцию круглого стола по решению проблем легкой промышленности

17 февраля 2021 года, 13:19

Псковский облсовпроф поддержал резолюцию участников круглого стола по вопросам поддержки отечественных производителей лёгкой промышленности и сохранения их кадрового потенциала в сложившейся экономической ситуации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Со стороны псковского профобъединения в мероприятии, состоявшемся на площадке Государственной Думы в режиме видеоконференции, приняли участие председатель регионального Совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель областного профсоюза работников промышленности Людмила Лепёшкина.

Проблемы на предприятиях лёгкой промышленности являются следствием экономической стагнации, падения доходов населения, отметили участники «круглого стола». Падение объемов производства до 35-40% во втором полугодии 2020 года привело к вынужденным простоям, переходу на режим неполного рабочего времени, существенному снижению доходов предприятий.

В резолюции содержатся обращения в адрес правительства РФ, Минпромтогра, Минфина и Минэкономразвития с предложениями, в частности, включения швейной и кожевенно-обувной отрасли в перечень наиболее пострадавших в период пандемии COVID-19, введения налоговых каникул для отечественных предприятий швейной и кожевенно-обувной отраслей легкой промышленности, а также отмены ввозных таможенных пошлин на производимые за рубежом ткани и комплектующие для отечественных предприятий легкой промышленности и другие меры поддержки отечественных производителей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В 2021 году финансирование газификации регионов будет увеличено вдвое
Более 3 млн рублей перечислены семьям погибших псковских военнослужащих и сотрудников ОВД
В Пскове задержали мужчину, совершившего серию разбоев
Центральный рынок Пскова поменял статус
«ПсковАгроИнвест» при поддержке Россельхозбанка реализует стратегический для Псковской области проект
В Псковской области задержали мошенников, причастных к крупной афере с маткапиталом
В псковском онкодиспансере началась пусконаладка линейного ускорителя
Определен подрядчик для строительства выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове
Коронавирус унес жизни еще двух жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Пяточки дружат - носочки поссорились

Экономика / Я – социальный предприниматель
4 февраля 12:59

Пяточки дружат - носочки поссорились

Мама четверых детей организовала в Пскове школу балета
Стройка идет

Экономика
1 февраля 15:30

Стройка идет

Как льготная ипотека спасла отрасль от коронакризиса и зачем Псковской области столько жилья
Лабиринт, слон и авокадо

Экономика / Я – социальный предприниматель
27 января 17:20

Лабиринт, слон и авокадо

Молодые родители открыли в Пскове детский клуб, который нравится и малышам, и взрослым