Псковские профсоюзы поддержали резолюцию круглого стола по решению проблем легкой промышленности

Псковский облсовпроф поддержал резолюцию участников круглого стола по вопросам поддержки отечественных производителей лёгкой промышленности и сохранения их кадрового потенциала в сложившейся экономической ситуации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Со стороны псковского профобъединения в мероприятии, состоявшемся на площадке Государственной Думы в режиме видеоконференции, приняли участие председатель регионального Совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель областного профсоюза работников промышленности Людмила Лепёшкина.

Проблемы на предприятиях лёгкой промышленности являются следствием экономической стагнации, падения доходов населения, отметили участники «круглого стола». Падение объемов производства до 35-40% во втором полугодии 2020 года привело к вынужденным простоям, переходу на режим неполного рабочего времени, существенному снижению доходов предприятий.

В резолюции содержатся обращения в адрес правительства РФ, Минпромтогра, Минфина и Минэкономразвития с предложениями, в частности, включения швейной и кожевенно-обувной отрасли в перечень наиболее пострадавших в период пандемии COVID-19, введения налоговых каникул для отечественных предприятий швейной и кожевенно-обувной отраслей легкой промышленности, а также отмены ввозных таможенных пошлин на производимые за рубежом ткани и комплектующие для отечественных предприятий легкой промышленности и другие меры поддержки отечественных производителей.