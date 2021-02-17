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Спорт

Доску для адаптивного вейкбординга подарил губернатор псковскому спортсмену

17 февраля 2021 года, 12:31

 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подарил спортсмену и общественнику Владимиру Петрову специализированную доску для занятия адаптивным вейкбордингом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Доска создана на заказ, у неё предусмотрено множество настроек, которые позволят тренироваться различным спортсменам.

Доску для адаптивного вейкбординга подарил губернатор псковскому спортсмену

Фото пресс-службе администрации Псковской области

«Выполняю свое обещание, об этом мы договаривались год назад на открытии проектного офиса «Команды 2018» в Дно», — сказал Михаил Ведерников.

Владимир Петров поблагодарил губернатора за поддержку. «Это наша мечта — иметь в Пскове такое оборудование и тренироваться вне зависимости от каких-либо факторов. Летом мы выйдем на открытую воду, где будем заниматься ежедневно, чтобы добиться значимых результатов. Хочется скорее сесть и рассекать на нем волны!», — отметил спортсмен.

Доску для адаптивного вейкбординга подарил губернатор псковскому спортсмену

Фото пресс-службе администрации Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что Владимиру Петрову удалось за короткое время добиться значительных успехов в адаптивном вейкбординге, а также в развитии этого вида спорта в Псковской области.

По словам Владимира Петрова, сейчас адаптивным вейкбордингом занимаются два псковских спортсмена, ещё четыре человека готовы присоединится к команде. Зимой спортсмены тренировки не прерывают, они проходят в одном из крытых бассейнов Санкт-Петербурга.

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