Доску для адаптивного вейкбординга подарил губернатор псковскому спортсмену

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подарил спортсмену и общественнику Владимиру Петрову специализированную доску для занятия адаптивным вейкбордингом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Доска создана на заказ, у неё предусмотрено множество настроек, которые позволят тренироваться различным спортсменам.

«Выполняю свое обещание, об этом мы договаривались год назад на открытии проектного офиса «Команды 2018» в Дно», — сказал Михаил Ведерников.

Владимир Петров поблагодарил губернатора за поддержку. «Это наша мечта — иметь в Пскове такое оборудование и тренироваться вне зависимости от каких-либо факторов. Летом мы выйдем на открытую воду, где будем заниматься ежедневно, чтобы добиться значимых результатов. Хочется скорее сесть и рассекать на нем волны!», — отметил спортсмен.