В Псковской области планируется создать Федерацию спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Речь об этом шла на встрече губернатора Михаила Ведерникова с общественником и параспортсменом Владимиром Петровым.

По словам Владимира Петрова, создание новой Федерации спорта в регионе официально позволит псковским командам участвовать в соревнованиях различного уровня.

«Благодаря вашей поддержке команда Псковской области всем составом приняла участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым». Здесь были завоеваны три серебряные медали. На соревнованиях по Северо-Западному федеральному округу атлеты завоевали 16 наград, 9 из них — золотые. Мы стараемся, команда Псковской области всегда самая активная. Но, к сожалению, официального статуса у нас пока что нет», — отметил параспортсмен и добавил, что все документы для создания организации уже собраны. Кроме того, Петров выразил готовность возглавить ее.