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Спорт

В Псковской области планируется создать Федерацию спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

17 февраля 2021 года, 12:35

В Псковской области планируется создать Федерацию спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Речь об этом шла на встрече губернатора Михаила Ведерникова с общественником и параспортсменом Владимиром Петровым.

В Псковской области планируется создать Федерацию спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Владимира Петрова, создание новой Федерации спорта в регионе официально позволит псковским командам участвовать в соревнованиях различного уровня.

«Благодаря вашей поддержке команда Псковской области всем составом приняла участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым». Здесь были завоеваны три серебряные медали. На соревнованиях по Северо-Западному федеральному округу атлеты завоевали 16 наград, 9 из них — золотые. Мы стараемся, команда Псковской области всегда самая активная. Но, к сожалению, официального статуса у нас пока что нет», — отметил параспортсмен и добавил, что все документы для создания организации уже собраны. Кроме того, Петров выразил готовность возглавить ее.

В Псковской области планируется создать Федерацию спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников поддержал инициативу и обещал содействовать более оперативному согласованию документов, необходимых для создания региональной Федерации спорта для людей с ПОДА.

Также губернатор заверил, что администрация продолжит помогать спортсменам в организации выездов на соревнования. «Любые соревнования — это опыт, а опыт — возможность корректировать свои профессиональные спортивные навыки, делать выводы, учиться и улучшать свои результаты», — подчеркнул губернатор.

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