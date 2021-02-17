Более 290 млн рублей выделило Правительство на псковские больницы и поликлиники

Более 291,5 млн рублей выделены дополнительно на финансирование больниц и поликлиник Псковской области, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее Постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ. Всего на дополнительное финансирование российских больниц и поликлиник направлены свыше 25,4 млрд рублей.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса нагрузка на медучреждения выросла, что требует дополнительных средств, которых не заложено в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Михаил Мишустин выразил надежду, что финансовая поддержка позволит своевременно и в полном объёме оказывать помощь пациентам.