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Общество / Здоровье

Более 290 млн рублей выделило Правительство на псковские больницы и поликлиники

17 февраля 2021 года, 11:24

Более 291,5 млн рублей выделены дополнительно на финансирование больниц и поликлиник Псковской области, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее Постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Более 290 млн рублей выделило Правительство на псковские больницы и поликлиники

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ. Всего на дополнительное финансирование российских больниц и поликлиник направлены свыше 25,4 млрд рублей.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса нагрузка на медучреждения выросла, что требует дополнительных средств, которых не заложено в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Михаил Мишустин выразил надежду, что финансовая поддержка позволит своевременно и в полном объёме оказывать помощь пациентам.  

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