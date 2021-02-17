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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса в Яммской школе снят с контроля Роспотребнадзора

17 февраля 2021 года, 10:35

Очаг коронавируса в Яммской школе снят с контроля Роспотребнадзора, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В образовательном учреждении было зафиксировано уже две вспышки COVID-19. Одна произошла в декабре 2020 года, другая - в феврале. 

В связи с этим, на оперштабе по борьбе с заболеваемостью 11 февраля,  губернатор Михаил Ведерников поручил проверить школу на предмет соблюдения противовирусных требований.

На сегодняшний день в регионе остаются 3 действующих очага: отделение временного пребывания Дедовичской районной больницы, Свято-Введенский женский монастырь и отделение Великолукской межрайонной больницы.

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