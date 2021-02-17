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Спорт / Соревнования

За поддержку в профессиональной карьере Артур Акавов поблагодарил псковского губернатора

17 февраля 2021 года, 10:17

Псковский боксер, двукратный претендент на чемпионский титул в среднем весе Артур Акавов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку его спортивной карьеры.

За поддержку в профессиональной карьере Артур Акавов поблагодарил псковского губернатора

Фото из Instagram-аккаунта Артура Авакова

Как написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте, с возрастом продолжать профессиональную карьеру становится сложнее, поскольку с появлением семьи становится больше забот и обязанностей.

«Но я продолжаю свой путь! И этим я обязан нашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову! Спасибо вам за поддержку, Михаил Юрьевич! Буквально через несколько дней, наш славный город Псков будут объявлять на легендарной арене MGM в Лас-Вегасе!» - отметил спортсмен и пожелал подписчикам здоровья.

20 февраля 35-летний Артур Аваков выступит на ринге в США. Там россиянин сразится с бразильцем Эскива Фалькао. 

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