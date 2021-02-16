Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт

Школьники из Псковской области отправятся на стажировку в Курчатовский институт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такую возможность предоставят победителям «Курчатовского турнира», который проходил с 13 по 14 февраля в детском технопарке «Кванториум Псков».



Всего в турнире участвовало 15 команд школьников с 8 по 11 класс. В течение двух дней они решали задачи в области физики, биологии, химии и экологии, а также слушали лекции и получали консультации ученых Курчатовского института. В заключении каждая команда должна была представить аргументированное индивидуальное решение своей задачи в одном из четырех направлениях: моделирование белков, экологическая оценка территорий, моделирование электронных систем, предсказание свойств материалов. «Один из вирусов стал устойчив к лекарству, поэтому перед нами ставилась задача смоделировать белок, спрогнозировать его мутацию. У нас в команде были ребята, которые моделировали, занимались поиском информации. Роли в команде распределили грамотно, поэтому успели все сделать», — поделилась участница соревнований Полина Рягузова.