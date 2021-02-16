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Общество / Образование

Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт

16 февраля 2021 года, 22:45

Школьники из Псковской области отправятся на стажировку в Курчатовский институт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такую возможность предоставят победителям «Курчатовского турнира», который проходил с 13 по 14 февраля в детском технопарке «Кванториум Псков».

Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Всего в турнире участвовало 15 команд школьников с 8 по 11 класс. В течение двух дней они решали задачи в области физики, биологии, химии и экологии, а также слушали лекции и получали консультации ученых Курчатовского института. В заключении каждая команда должна была представить аргументированное индивидуальное решение своей задачи в одном из четырех направлениях: моделирование белков, экологическая оценка территорий, моделирование электронных систем, предсказание свойств материалов.

«Один из вирусов стал устойчив к лекарству, поэтому перед нами ставилась задача смоделировать белок, спрогнозировать его мутацию. У нас в команде были ребята, которые моделировали, занимались поиском информации. Роли в команде распределили грамотно, поэтому успели все сделать», — поделилась участница соревнований Полина Рягузова.

Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Лучшие результаты в каждом направлении были отмечены памятными призами и приглашениями на стажировку в Курчатовский институт. Также команды-победители смогут претендовать на участие в тематической смене в «Орленке».

Организаторами межпредметных инженерных соревнований стали Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Кружковое объединение НТИ «Практики будущего».

Как уточнил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, с Курчатовским институтом регион связывают партнерские отношения. Например, в школе № 1 Пскова работает сразу два Кикоинских класса, а некоторые ее ученики уже были на стажировке в институте и становились участниками проектных смен в лагерях «Сириус» и «Орленок». Также в городе проходились «Кикоинские чтения».

«Заложенный опыт претворяется и в „Курчатовском турнире“. Хочется, чтобы наши дети получили возможность принять участие в стажировке и совершенствовали свою проектную деятельность, научные навыки», — подчеркнул Александр Седунов.

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