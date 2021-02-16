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Транспорт

Железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками продлено до 11 апреля

16 февраля 2021 года, 20:16

Железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками продлено до 11 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Движение пригородного поезда будет осуществляться согласно расписанию: по пятницам, субботам и воскресеньям.

Железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками продлено до 11 апреля

Фото Псковского агентства информации

Прямой поезд по маршруту «Псков – Великие Луки» был запущен 17 июля 2020 года. В настоящее время он курсирует в тестовом режиме: каждые 2 месяца специалисты анализируют востребованность этого направления и принимают решение о продлении железнодорожного сообщения между этими городами. 

«Так как пассажиропоток по ж/д маршруту «Псков – Великие Луки» продолжает оставаться нестабильным, назначение поезда на постоянной основе не представляется возможным», - говорится в сообщении.

Информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00.

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