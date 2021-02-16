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Экономика / Промышленность

Промышленное производство в Псковской области выросло на 0,2%

16 февраля 2021 года, 19:14

В январе 2021 года промышленное производство в Псковской области выросло на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Позитивную динамику продемонстрировали электроэнергетика, обеспечение газом и паром, кондиционирование воздуха, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 30,0% и 19,1% соответственно», - говорится в сообщении.

В добыче полезных ископаемых показатели января 2021 года снизились на 4,9% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, в обрабатывающих производствах – на 5,0%. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в металлургическом производстве (в 2 раза) и в производстве электрического оборудования (на 40%).

По сравнению с декабрем 2020 года промышленное производство в Псковской области сократилось на 18%: в добыче полезных ископаемых показатели уменьшились на 39,2%, в обрабатывающих производствах – 23,2%, в электроэнергетике, обеспечении газом и паром, кондиционировании воздуха – 22,6%. Рост в январе 2021 года зафиксирован в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 85,3%.

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